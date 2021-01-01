ماركا: صلاح الـ 21 في قائمة أفضل 100 لعام 2020

احتل محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي المركز الـ 21 في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2020 من صحيفة "ماركا" الإسبانية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بعدما تصدر الترتيب متفوفا على الألماني يوزوا كيميتش الذي حل ثانيا والفرنسي كيليان مبابي الثالث.

وهيمن لاعبو بايرن ميونيخ أصحاب الخماسية في 2020 على قائمة الـ 10 الأوائل إذ تواجد 3 لاعبين من الفريق ضمنها.

ولم يتواجد أي لاعب من ليفربول في قائمة الـ 10 الأوائل، فجاء ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الـ 12 وفيرجيل فان دايك الـ 15.

ثم تواجد تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ السابق وليفربول الحالي في المركز الـ 17، والسنغالي ساديو ماني في المركز الـ19، واحتل الجناح المصري المركز الـ 21.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل:

10- ليونيل ميسي (برشلونة)

9- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

8- مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

7- كريم بنزيمة (ريال مدريد)

6- نيمار (باريس سان جيرمان)

5- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

4- سيرخيو راموس (ريال مدريد)

3- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2- يوزوا كيميتش (بايرن ميونيخ)

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)