حارس يونايتد السابق: وجود الفريق في المركز الثاني ليس مصادفة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يؤمن توماس كوشتشاك حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أن فريقه يسير بخطى ثابتة لكي يعود للواجهة والفوز بالبطولات من جديد.

وقال كوشتشاك لموقع "ستاديوم أسترو" اليوم الخميس: "في كرة القدم هناك فترات تأتي حيث تهمين فيها على الدوري والكرة الأوروبية ويونايتد فعل ذلك من قبل".

وتابع الحارس البولندي الذي فاز مع يونايتد بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي في الفترة من 2006 لـ2012 "السير أليكس فيرجسون فعل ذلك لـ26 عاما لقد بني فريقا وفاز بالألقاب ورحل ورأينا ما حدث، الشراء سريعا والبيع سريعا".

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وواصل "الجمهور أراد رؤية يونايتد على القمة مجددا ولكن الأمر لا يحدث كذلك، الكل رأى أن هناك حاجة لفترة انتقالية والآن هناك شيء جديد يحدث".

وأردف "أستطيع الشعور بأن أولي جونار سولشاير لديه ثقة من ملاك النادي والجمهور وأن عملية البناء تستحق تلك الثقة".

وأكمل حارس الشياطين الحُمر السابق "لقد جاء سولشاير في فترة صعبة وكان هناك شكوك حول اسمه وخبراته والآن بدأ يقوم بشيء رائع ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري وعليه البناء على ذلك".

وشدد كوشتشاك "ربما يتغير موقف الفريق سريعا ولكن ما حدث ليس مصادفة بالتأكيد هناك شيء ما يحدث".

وأتم "كان هناك فترات صعود وهبوط في الموسم ولكن من الجيد الوجود في ذلك المركز وعليهم البناء على ذلك".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر وللشياطين الحُمر لقاء أقل.

مانشستر يونايتد سولشاير
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