رحل "قاهر كتيبة بيزلي".. وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 21:16

كتب : FilGoal

تومي دوكيرتي - مانشستر يونايتد

توفي الاسكتلندي تومي دوكيرتي لاعب ومدرب العديد من الأندية الإنجليزية الأسبق، اليوم الخميس، عن 92 عاما.

ونشرت عائلة دوكيرتي بيانا مقتضبا أفادت فيه:

"تومي توفي في سلام في منزله محاطا بعائلته. لقد كان زوجا ووالدا محبوبا، وسنفتقده بشدة.

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ولعب دوكيرتي لأندية سيلتك، وبريستون نورث إند، وأرسنال، وتشيلسي، كما خاض 25 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا وشارك في كأس العالم 1954 و1958.

تدريبيًا، يمتلك دوكيرتي مسيرة طويلة، إذ قاد تشيلسي للقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 1965.

كما أشرف على تدريب أستون فيلا، وبورتو، ومنتخب اسكتلندا، ودربي كاونتي، وكوينز بارك رينجرز، وعدة أندية أخرى.

لكن تجربته الأشهر كانت مع مانشستر يونايتد بين 1972 و1977، فرغم هبوط الشياطين الحمر تحت قيادته، لكنه أعادهم إلى الدرجة الممتازة بعد موسم واحد.

وتظل ذكرى دوكيرتي محفورة في أذهان جماهير مانشستر يونايتد، لقيادته الفريق إلى التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي 1977.

اللقب كان تاريخيا لأن مانشستر يونايتد لم يكن قد توج بكأس الاتحاد إلا 3 مرات فقط قبلها.

كما أنه تحقق على حساب الجيل الذهبي لـ ليفربول بقيادة بوب بيزلي المتوج في ذلك الموسم بالدوري ودوري أبطال أوروبا، ليحرمه من ثلاثية تاريخية.

مانشستر يونايتد
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