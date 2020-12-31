لاعب أرسنال السابق: أوزيل ليس شخصا جيدا في غرفة الملابس أو لاعبا في الملعب

شن ليام برادي لاعب أرسنال السابق هجوما لاذعا على لاعب الفريق الحالي مسعود أوزيل مؤكدا أن قرار مدرب الفريق ميكيل أرتيتا باستبعاده من قائمة المدفعجية صحيحا.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وقال برادي لبرنامج "كيز أن جراي" الإذاعي: "لا ألوم أرتيتا على ما فعله مع أوزيل".

وواصل "لقد أعطى أرتيتا الكثير من الفرص لأوزيل ولم يؤد اللاعب بالشكل المطلوب".

وتابع "أوزيل ليس بالشخص الجيد في غرفة الملابس وليس لاعبا جيدا في الملعب، ليس لدي مشكلة مع أرتيتا في إبعاده".

وارتدى ليام برادي قميص أرسنال في 307 مباراة في الفترة من 1973 إلى 1980 واختير كثامن أفضل لاعب في تاريخ أرسنال.

ومنذ عودة النشاط الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا لم يشارك أوزيل مع أرسنال واستُبعد من قائمة الفريق للموسم الحالي.