لاعب ليفربول السابق: كومان بديل صلاح المثالي حال رحيله عن ليفربول

يعتقد ديتمار هامان لاعب ليفربول السابق، أن كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ هو الأنسب لتعويض محمد صلاح في صفوف الريدز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وصرّح هامان: "أفضل جناح متاح بالنسبة لي هو كينجسلي كومان".

وأضاف عبر محطة "أسترو سوبرسبورت": "عانى من بعض المشاكل مع الإصابات، لكنه عاد في لياقة جيدة وتمكّن من تسجيل هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "إنه يجيد اللعب بكلتي القدمين، سريع، ذكي جدا، يجيد اتخاذ القرارات، كما أن إنهاء الهجمات لديه تطور للغاية".

وأتم: "لو رحل صلاح، لو أراد الرحيل، وهو أمر وارد جدا، فسيتوجب على ليفربول شراء لاعب لتعويضه".

ولعب هامان 7 سنوات في صفوف ليفربول بين 1999 و2006، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 2005.

وكان صلاح قد أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "أس" الإسبانية مؤخرا، ترك فيها الباب مفتوحا أمام انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

من جانبه، قاد الفرنسي كومان فريقه بايرن ميونيخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بهدفه في المباراة النهائية بشباك باريس سان جيرمان.