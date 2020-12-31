تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا

يحضر جالاتا سراي التركي عرضا لأستون فيلا من أجل استعارة لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" لموسم ونصف خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع "فاتان" فإن فاتح تريم المدير الفني للنادي التركي يرغب في دعم فريقه لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وكان تريزيجيه يعد هدفا واضحا لجالاتا سراي حينما كان يلعب في الدوري التركي رفقة قاسم باشا بين عامي 2017 و2019.

وسجل تريزيجيه 25 هدفا وصنع 18 مع قاسم باشا في 71 مباراة في كل البطولات.

وخلال الموسم الماضي سجل تريزيجيه في الدوري الإنجليزي سبعة أهداف وصنع ثلاثة وساهمت أهدافه في كريستال بالاس وأرسنال فريقه في تجنب الهبوط.

ولكن الموسم الجاري بدأ تريزيجيه ثماني مباريات ولم يشارك بعد ذلك منذ الإصابة بعد مواجهة وست هام في شهر نوفمبر الماضي.

ويتصدر جالاتا ساري الدوري بـ29 نقطة بعد 14 جولة بفارق نعطة عن ملاحقه بيشكتاش.