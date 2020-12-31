تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

يحضر جالاتا سراي التركي عرضا لأستون فيلا من أجل استعارة لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" لموسم ونصف خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع "فاتان" فإن فاتح تريم المدير الفني للنادي التركي يرغب في دعم فريقه لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وكان تريزيجيه يعد هدفا واضحا لجالاتا سراي حينما كان يلعب في الدوري التركي رفقة قاسم باشا بين عامي 2017 و2019.

وسجل تريزيجيه 25 هدفا وصنع 18 مع قاسم باشا في 71 مباراة في كل البطولات.

وخلال الموسم الماضي سجل تريزيجيه في الدوري الإنجليزي سبعة أهداف وصنع ثلاثة وساهمت أهدافه في كريستال بالاس وأرسنال فريقه في تجنب الهبوط.

ولكن الموسم الجاري بدأ تريزيجيه ثماني مباريات ولم يشارك بعد ذلك منذ الإصابة بعد مواجهة وست هام في شهر نوفمبر الماضي.

ويتصدر جالاتا ساري الدوري بـ29 نقطة بعد 14 جولة بفارق نعطة عن ملاحقه بيشكتاش.

تريزيجيه أستون فيلا جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول - عام 2020 بين الأهلي والزمالك بشكل مختلف 13 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تعديلان في لائحة مسابقة الدوري المصري 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يجدد عقد جنش 35 دقيقة | الدوري المصري
غياب صالح جمعة يتواصل عن سيراميكا كليوباترا أمام سموحة 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز – وادي ورمضان والسعيد يتواجدون أمام الإنتاج 42 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – غيابات بالجملة بسبب كورونا.. وظهور كوكا ومانو وعدة أسماء شابة 51 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – استمرار تأهيل طاهر.. واجتماع بين موسيماني واللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك