مؤتمر سولشاير: هناك تغير حقيقي في عقلية اللاعبين.. وأريد منهم أن يغضبوا من قراراتي

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بتغير عقلية لاعبيه مؤكدا أنها أصبحت للأفضل بعد عامين له في قيادة الفريق.

وتحدث سولشاير اليوم الخميس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا غدا الجمعة في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي قائلا: "هناك تغير حقيقي في العقلية، اللاعبون أصبحوا أكبر بعامين مما كانوا عليه عندما أتيت".

وتابع "بعض اللاعبين من الشخصيات القوية حقا وبالإضافة للتاثير من اللاعبين الذين أحضرناهم للفريق".

وتابع "أعتقد أنه لدينا الآن منافسة على المراكز حيث لا تستطيع أن تلعب وتدعي إنك جزءا من مانشستر يونايتد دون منافسة من الآخرين، الوضع الآن إنه يجب أن تسهم مع الفريق لتحصل على مكانك في الفريق وأعتقد أن الكل يعرف ذلك".

وعن المداورة قال المدرب النرويجي: "هذه هي الطريقة التي سيكون عليها الموسم، نحن نقوم بالمداورة كثيرا ولم نختر تشكيلا واحدا لأنني أعتقد ان الموسم الحالي لا يتعلق بـ11 لاعبا بل بالمجموعة التي تضم 25 لاعبا".

وأردف "هذه هي الطريقة التي سنتبعها ويجب أن يغضب كل اللاعبين من قراراتي حتى المرة المقبلة التي يلعبون فيها لأنم لن يكونوا سعداء حينما أخبرهم ببدء المباراة من على مقاعد البدلاء".

وأكد سولشاير أن استبدال أليكس تيلليس أمام ولفرهامبتون ليس للإصابة ولكنه كان قرارا فنيا.

وأشاد مدرب مانشستر يونايتد بأستون فيلا وقال: "عندما تستطيع هزيمة ليفربول بنتيجة 7-2 فهذا ليس بسبب سوء ليفربول بل الفريق كان جاهزا لتلك المباراة".

وأتم "واجهنا أستون فيلا مرتين وقبل الموسم الجاري وديا وكان المباريات صعبة للغاية".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر وللشياطين الحُمر لقاء أقل.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 26 نقطة إثر خوضه لـ14 مباراة.