إيقاف كافاني 3 مباريات بعد إدانته بالعنصرية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن إيقاف إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد 3 مباريات، على خلفية إدانته بالعنصرية.

كما وقّع الاتحاد الإنجليزي غرامة مالية على كافاني قدرها 100 ألف جنيه إسترليني.

وألزمه كذلك للخضوع إلى إعادة تأهيل بعد خرقه المادة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنجليزي.

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تأتي تلك العقوبة على خلفية منشور لـ كافاني عبر حسابه على إنستجرام يوم 29 نوفمبر الماضي، اعتبره الاتحاد الإنجليزي شكلا من أشكال العنصرية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن ذلك المنشور كان "مهينا ومسيئا وغير لائق وأدى إلى تشويه سمعة اللعبة".

وأفاد البيان أن المنشور يمثّل خرقا صريحا أو ضمنيا لقوانين الاتحاد الإنجليزي التي تمنع الإشارة بأي شكل إلى اللون أو العرق.

ماذا حدث

كافاني خطف الأضواء داخل أرض الملعب يوم 29 نوفمقبر عند دخوله بديلا في الانتصار المثير لـ مانشستر يونايتد على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجاحه في التسجيل مرتين.

لكنه أعاد نشر صورة عبر "إنستجرام ستوري" لتهنئة أحد متابعيه، ورد عليه قائلا “Gracias negrito”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة عنصرية.

وكلمة ¨Negrito¨ في الإسبانية تعني "الشخص الأسود الصغير"، لكنها تُستخدَم في سياق ودي ببعض دول أمريكا الجنوبية.

وأصدر كافاني بيانا بعد الواقعة أفاد فيه:

"الرسالة التي نشرتها بعد مباراة الأحد كان القصد منها توجيه تحية ودية إلى صديق، وشكره بعد تهنئته لي. آخر ما أردت فعله هو التسبب في إهانة أي شخص.

أنا أعارض العنصرية تماما وقد حذفت الرسالة بمجرد أن فُهمَت بشكلٍ خاطئ، أود أن أعتذر عما بدر مني".

من جانبه، دافع مانشستر يونايتد عن لاعبه في بيان:

"من الجلي لنا أنه لم يكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق وراء رسالة إدينسون، وقد حذفها بمجرد إبلاغه بإمكانية إساءة فهمها.

إدينسون اعتذر عن أي إهانة غير مقصودة تسبب فيها. مانشستر يونايتد وكل لاعبيه ملتزمون بمكافحة العنصرية".

إدينسون كافاني مانشستر يونايتد
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