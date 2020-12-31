صلاح يقود التشكيل المثالي للأفارقة من فرانس فوتبول

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - رياض محرز

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول التشكيل المثالي للقارة الإفريقية في عام 2020، حسب مجلة فرانس فوتبول.

وأعلنت المجلة تشكيلها المثالي لأفضل 11 لاعبا في قارة إفريقيا خلال العام الجاري.

صلاح هو المصري الوحيد في التشكيل، رفقة ثلاثي سنغالي وثلاثي جزائري وثنائي مغربي، ولاعب غاني ولاعب توجولي.

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وحافظ الدولي المصري على مكانه في التشكيل للعام الرابع على التوالي.

وجاء تشكيل الأفضل بالقارة السمراء لعام 2020 على النحو التالي:-

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حراسة المرمى:

إدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (المغرب – إنتر)

كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي)

ديني داكونام (توجو - خيتافي)

رامي بن سبعيني (الجزائر – بروسيا مونشنجلادباخ)

خط الوسط:

فرانك كيسي (غانا – ميلان)

إسماعيل بن ناصر (الجزائر – ميلان)

حكيم زياش (المغرب - تشيلسي)

الهجوم:

رياض محرز (الجزائر – مانشستر سيتي)

ساديو ماني (السنغال - ليفربول)

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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