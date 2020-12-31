الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة "السلوك الخاطئ تجاه الحكام" لمدرب ولفرهامبتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه تهمة "السلوك الخاطئ تجاه حكم المباراة" ضد نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون على خلفية تعليقاته ضد الحكم لي مايسون.

وقال البيان إن المدرب البرتغالي أمامه حتى يوم الثلاثاء 5 يناير المقبل للرد على الاتهام.

وكان نونو سانتو قد صرح عقب خسارة فريقه بنتيجة 2-1 ضد بيرنلي قائلا إن مايسون لم يمتلك ما يكفي من جودة لكي يكون حكما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: "بكل صدق لا أحب قول ذلك، لكن يجب أن أقوله، هؤلاء الحكام لم يمتلكوا ما يكفي من جودة لكي يديروا مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ورفض المدرب بعد ذلك الاعتذار من مايسون وقال: "سأعتذر عن توقيت تصريحاتي، لكنني لن أعتذر عن كلماتي وأفكاري".

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بعد 16 جولة.