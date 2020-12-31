ليفربول يفقد مدافعه لمدة 3 أسابيع

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 15:41

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة جديدة بإصابة مدافعه جويل ماتيب وغيابه لفترة عن الملاعب.

المدافع الكاميروني أصيب في مباراة وست بروميتش ألبيون الأحد الماضي، وغاب عن لقاء نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ماتيب سيغيب حوالي ثلاثة أسابيع".

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غياب فيرجيل فان دايك عن دفاع ليفربول ومعه زميله المصاب جو جوميز جعل كلوب يعاني في الشهرين الأخيرين من أجل إيجاد حلول دفاعية.

واستغل المدرب الألماني قدرات لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الدفاعية وأشركه كقلب دفاع، رفقة جويل ماتيب الذي تعرض للإصابات بشكل مستمر مما أجبره على الدفع بمدافعين من فريق الشباب.

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون يوم الإثنين ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 16 جولة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

يورجن كلوب ليفربول جويل ماتيب
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