مانشستر يونايتد: جماهير الفريق يجب أن تتفاءل بشأن المسار الحالي مع بداية 2021

قال إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إن هناك العديد من الإحصائيات الإيجابية التي تظهر تعدم العمل الذي قام به النادي مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، مشيرا إلى أن الجماهير يجب أن تتفاءل بشأن المسار الحالي مع بداية 2021.

وكتب وودوارد خطابا لجماهير مانشستر يونايتد في برنامج مواجهة أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد يوم الجمعة، نقلته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" كاملا.

إليكم نص الخطاب:

"يوجد الكثير في الملعب لكي نتحمس بشأنه، لأن أولي والفريق يتجهون نحو العام الجديد وهم ينافسون بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهناك 3 كؤوس ننتظر مطاردتها".

"مستوى الفريق الإيجابي رفع روحنا المعنوية خلال الأسابيع الأخيرة، الفوز بـ7 مباريات والتعادل مرتين في آخر 9 مباريات محلية حتى وقت كتابة تلك الكلمات، ولنأمل أن نحظى بمباراة ممتعة أخرى ضد أستون فيلا".

"قد يكون الشتاء صعبا على المدى القصير، لكن يمكننا أن نشعر جميعا بالتفاؤل على المدى المتوسط والبعيد بعد وصول اللقاح لمحاربة فيروس كورونا، إحدى المنافع وراء ذلك يجب أن تكون العودة المبدئية للجماهير إلى المدرجات، ولا يمكننا الانتظار حتى يتم السماح لجماهيرنا بالعودة إلى أولد ترافورد".

"الفريق تعامل جيدا مع تحدي الظروف خلال اللعب بدون جماهير، بالطبع فزنا بنقاط أكثر منذ استئناف النشاط في يونيو أكثر من أي ناد آخر، كما أننا انتصرنا أكثر بـ4 مباريات وسجلنا 9 أهداف أكثر عن نفس الوقت خلال الموسم الماضي".

"هناك العديد من الإحصائيات الإيجابية التي تظهر التقدم الذي أحرزناه مع أولي جونار سولشاير في العام المنصرم، لكنها يمكنك أن تخبرك جزء من القصة، وفي نفس الأهمية، العمل الذي قمنا به خلف الكواليس لبناء ثقافة فوز تتسق مع عادات النادي في لعب الكرة الهجومية بواسطة فريق شاب يعمل بقوة وممتلئ بالمواهب التي نشأت في بريطانيا بجانب صفقات من طراز عالمي".

"نقترب من تلك الأهداف في حين أن الفريق يستمر في التطور، بعد وصول برونو فيرنانديز ودوني فان دي بيك وأليكس تيليس وإدينسون كافاني".

"استثماراتنا المستمرة تعكس المرونة الكبيرة للنادي والتزامنا في دعم أولي، بجانب التزامنا بالتعامل مع الوقت الصعب".

"هدفنا دائما الفوز بالبطولات، ومع دخول الفريق للعام الجديد ينافس على المراكز الأربعة الأولى، يجب أن نكون متفائلين حول المسار مع بداية 2021".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، وفي حالة فوز الشياطين الحمر باللقاء فسيتساوون في النقاط مع الحمر.