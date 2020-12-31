صلاح السابع في قائمة سكاي لأفضل لاعبي أوروبا 2020

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز السابع بترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى بأوروبا خلال عام 2020.

وحل صلاح في المركز الثاني بترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، خلف برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الذي تواجد في المركز الرابع بالقائمة التي تصدرها ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

صلاح هو أفضل هدافي الدوري الإنجليزي خلال عام 2020 برصيد 23 هدفا، وكان الأفضل في 2018 برصيد 28 هدفا.

أخبار متعلقة
ميلنر: نريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة كلوب: لا أشعر بإحباط كبير بسبب التعادل مع نيوكاسل تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية كورتوا: الحكم سلب طاقتنا.. كنا مهتمين بالاعتراض على قراراته أكثر من فعل ما يجب فعله

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

خلف ميسي جاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المتألق ثم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

واحتل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المركز الخامس في القائمة متفوقا على توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ.

ووجد إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مكانا في قائمة العشرة الأوائل، إذ احتل المركز الثامن، فيما تواجد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في المرتبة التاسعة، وشيرو إيموبلي هداف لاتسيو في المركز العاشر.

لم يتواجد أي لاعب من الدوري الفرنسي في الـ20 الأوائل، فقد احتل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان المركز 22.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

محمد صلاح ليفربول ليونيل ميسي روبرت ليفاندوفسكي كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – أوباما يجدد لـ الزمالك 3 سنوات 4 دقيقة | الدوري المصري
"وشم كواترو موري في قلبه".. ناينجولان يعود مجددا إلى كالياري 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
صلاح السابع في قائمة سكاي لأفضل لاعبي أوروبا 2020 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: نسعى لإقامة مبارياتنا على ملعبنا قبل نهاية الدور الأول 50 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: أتمنى الاستمرار في الملاعب سنوات عديدة.. ولا أحب رؤية المدرجات بدون جماهير ساعة | الدوري الإيطالي
ميلنر: نريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل مالانجو لـ في الجول: الانتقال لـ الدحيل؟ مجرد شائعات ساعة | إفريقيا
الأهلي: إيجابية كهربا وهاني وأكرم توفيق ومروان محسن.. ومسحة جديدة لـ أفشة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك