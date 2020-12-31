صلاح السابع في قائمة سكاي لأفضل لاعبي أوروبا 2020

تواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز السابع بترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى بأوروبا خلال عام 2020.

وحل صلاح في المركز الثاني بترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، خلف برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الذي تواجد في المركز الرابع بالقائمة التي تصدرها ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

صلاح هو أفضل هدافي الدوري الإنجليزي خلال عام 2020 برصيد 23 هدفا، وكان الأفضل في 2018 برصيد 28 هدفا.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

خلف ميسي جاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المتألق ثم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

واحتل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المركز الخامس في القائمة متفوقا على توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ.

ووجد إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مكانا في قائمة العشرة الأوائل، إذ احتل المركز الثامن، فيما تواجد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في المرتبة التاسعة، وشيرو إيموبلي هداف لاتسيو في المركز العاشر.

لم يتواجد أي لاعب من الدوري الفرنسي في الـ20 الأوائل، فقد احتل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان المركز 22.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.