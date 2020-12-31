ميلنر: نريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 13:39

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

يشعر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بخيبة أمل بعد انتهاء مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي، مشددا على أن فريقه يريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة.

وتعادل ليفربول مع نيوكاسل بدون أهداف ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للحمر، بعد التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا على النقاط الثلاث ولكننا نريد العودة إلى طريق الفوز في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف "لقد واجهنا فريقين عنيدين للغاية، قدمنا كل شيء للحصول على النقاط، في مباراة نيوكاسل كان الأداء أفضل، لسوء الحظ لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي للحصول على النقاط الثلاث".

وتابع "قدمنا أداءً جيدًا ضد نيوكاسل، صنعنا ما يكفي من الفرص، كنا أقوياء في الدفاع، وكنا نفوز بكل الكرات. لكن واجهنا حارس مرمى مميز ودفاع جيد، مع القليل من الحظ السيئ، وربما عدم استغلال الفرص بشكل جيد".

وواصل "علينا الاستمرار في الضغط، إذا لعبنا بهذه الطريقة في كثير من الأحيان سنحصل على النقاط الثلاث".

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون يوم الإثنين ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 16 جولة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

ليفربول جيمس ميلنر
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