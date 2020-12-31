وكيل مالانجو لـ في الجول: الانتقال لـ الدحيل؟ مجرد شائعات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 13:38

كتب : محمد عبد العظيم

بن مالانجو - الرجاء المغربي

أوضح فاوستينو موكانديلا وكيل الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي عدم وجود مفاوضات مع الدحيل القطري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

ووفقا لصحيفة "الصباح" المغربية فأن النادي القطري تقدم بعرض قيمته 2.25 مليون دولار أمريكي لضم الكونغولي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال فاوستينو لـ FilGoal.com: "لم يحدث مطلقا أي تواصل من نادي الدحيل القطري سواء معي أو مع اللاعب أو حتى مع الرجاء".

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وأتم "كلها مجرد شائعات ولم يحدث شيئا من هذا".

وكان الدحيل قد ارتبط اسمه بالمهاجم الكونغولي في سبتمبر الماضي لكن لم تتم المفاوضات.

اللاعب البالغ 27 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة سجل 8 وصنع 3 في الدوري المغربي الذي توج الرجاء بلقبها ودوري أبطال إفريقيا.

وفي الموسم الجاري سجل مالانجو هدفين في 6 مباريات.

الكونغولي البالغ 26 عاما انضم من مازيمبي الكونغولي إلى الرجاء في صفقة انتقال حر في صيف 2019.

مع مازيمبي فاز بلقبين للدوري 2017 و2019 والكونفدرالية الإفريقية 2017 وأنهى المسابقة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

كما حصد لقب هداف الدوري الكونغولي برصيد 18 لموسم 2016-17، وفي الموسم التالي حل ثانيا بترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

ويسعى نادي الدحيل لتدعيم صفوف الفريق إذ ارتبط بعديد الأسماء من أجل خوض غمار نهائيات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه في فبراير 2021.

الرجاء الدحيل بن مالانجو
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