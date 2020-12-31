الأهلي: إيجابية كهربا وهاني وأكرم توفيق ومروان محسن.. ومسحة جديدة لـ أفشة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 13:28

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أكرم توفيق يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك الاتحاد السكندري

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لرباعي الفريق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".

وأكمل عبد الحفيظ: "محمد مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبعة في حال تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد من نسبة شفائه قبل العودة للمران".

أخبار متعلقة
أكرم توفيق: قمصان توقع لي تسجيل هدف في الاتحاد أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية مران الأهلي - كدمة للسولية وأكرم في كرة مشتركة.. وتأهيل لمروان محسن

وينضم رباعي الأهلي، إلى عمرو السولية، الذي لم يُشف بعد من الفيروس.

وكانت مسحة كهربا إيجابية في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يُشفى من الفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة.

الأهلي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو: أتمنى الاستمرار في الملاعب سنوات عديدة.. ولا أحب رؤية المدرجات بدون جماهير 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
ميلنر: نريد العودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل مالانجو لـ في الجول: الانتقال لـ الدحيل؟ مجرد شائعات 37 دقيقة | إفريقيا
الأهلي: إيجابية كهربا وهاني وأكرم توفيق ومروان محسن.. ومسحة جديدة لـ أفشة 46 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: فتوح جدد عقده حتى 2024.. ونوافق على احتراف مصطفى محمد بشرط 50 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يكشف موقف طاهر والسولية من العودة للتدريبات ساعة | الدوري المصري
الجهاز الطبي للإسماعيلي يستبعد بيومي وعبد الرحمن مجدي من مواجهة المقاصة ساعة | الدوري المصري
استعدادات خاصة لـ "ملابس" الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك