الأهلي: إيجابية كهربا وهاني وأكرم توفيق ومروان محسن.. ومسحة جديدة لـ أفشة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لرباعي الفريق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".

وأكمل عبد الحفيظ: "محمد مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبعة في حال تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد من نسبة شفائه قبل العودة للمران".

وينضم رباعي الأهلي، إلى عمرو السولية، الذي لم يُشف بعد من الفيروس.

وكانت مسحة كهربا إيجابية في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يُشفى من الفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة.