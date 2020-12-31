كلوب: لا أشعر بإحباط كبير بسبب التعادل مع نيوكاسل

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

لا يشعر يورجن كلوب مدرب ليفربول بإحباط كبير بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد، لكنه تأسف على الفرص التي أهدرها فريقه وحرمته من الفوز.

وتعادل ليفربول مع نيوكاسل بدون أهداف ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للحمر.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست سعيدا بالنتيجة لكن المباراة انتهت بالفعل. أنا لست محبطًا بشكل مفرط أو شيء من هذا القبيل، إنها كرة القدم".

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وأضاف "إذا لم تستغل فرصك، فمن الصعب الفوز بالمباراة. لكن يمكن أن تحقق نتيجة التعادل بأداء سيئ أو أن تحقق التعادل بأداء جيد، أمام نيوكاسل حققنا التعادل بأداء جيد".

وأكمل المدرب الألماني "نحن فقط لم نستغل الفرص ولهذا أنا ليس لدى مشكلة في أداء الفريق خلال المباراة".

وتابع "أعلم أننا سنسجل مرة أخرى، هذه ليست مشكلتنا في الوقت الحالي".

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون يوم الإثنين ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وأتم "ليس علينا الآن أن نتغير بشكل كبير في الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة ونقول إن كل شيء يسير بشكل خاطئ، لهذا أنا أشعر بالرضا".

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 16 جولة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

ليفربول يورجن كلوب نيوكاسل يونايتد
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