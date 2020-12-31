بيرنلي يعلن استحواذ شركة أمريكية على غالبية الأسهم وتعيين رئيس جديد

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

نادي بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي استحواذ شركة VSP الذراع الاستثماري لمجموعة ALK Capital الأمريكية للاستمثار الرياضي على نسبة 84% من أسهم النادي ومن ثم بداية عهد جديد للفريق الإنجليزي.

وقال بيان النادي: "الاستثمار يشكل عهدا جديدا في النادي، وسيبني على تاريخه ونجاحه مؤخرا".

وواصل "أصحاب الأسهم السابقين مايك جارليك وجون باناسكيوفيتش سيستمران في تيرف مور كمدراء، يعملان بالتعاون مع رئيس النادي الجديد ألان بايس".

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وتم الاتفاق بين الطرفين مساء الأربعاء ووافقت عليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بدورها، ما جعل الصفقة فعالة فور الحصول على الموافقة.

وصرح ألان بايس رئيس النادي الجديد عبر الموقع الرسمي قائلا: "اليوم نبدأ عهدا جديدا في بيرنلي، وسنبني على العمل الرائع لمارك جارليك وشون دايتش والجميع في نادي بيرنلي، كل من ساهم في استقرار النادي ماديا".

وواصل "مع الإرث الغني والأكاديمية الرائعة والقاعدة الجماهيرية العاشقة، يمتلك هذا النادي الأسس للبناء عليها".

وأكمل "تلك بداية رحلة مشوقة لكل عائلة النادي".

وفاز نادي بيرنلي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين عامي 1921 و1960 قبل أن يتغير مسماه بعد ذلك مستقبلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين، ودوري الدرجة الثانية 3 مرات والدرجة الثالثة مرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا
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