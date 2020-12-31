تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

حسرة محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 16 من المسابقة التي تعادل فيها فريقه بدون أهداف.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع أندي روبرتسون، فوصل متوسط تقييمه لـ6.8 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عند 13 هدفا، يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 16 جولة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون في الجولة 17 يوم الإثنين المقبل.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل يونايتد
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