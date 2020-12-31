جدار نيوكاسل الدفاعي وحارسه لا يسقطان أمام صلاح وليفربول

شيد نيوكاسل جدارا دفاعيا ولجأ لحارسه كارل دارلو كثيرا ليجعله يخرج بنقطة ثمينة من أنياب ليفربول وكان له ما أراد.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه ليفربول سلبيا بدون أهداف في ملعب سانت جيمس بارك يوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ووصل رصيد ليفربول بعد ذلك التعادل لـ33 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد نيوكاسل لـ19 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 إثر 15 مباراة خاضها.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع قبل استبداله.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط من أصحاب الأرض وجاء التهديد الأول في الدقيقة السادسة برأسية من كالوم ويلسون مرت بجوار مرمى أليسون بيكر بقليل.

وفي الدقيقة 13 مر كالوم ويلسون بشكل رائع من الناحية اليسرى وسدد بقوة بيمناه لكن قدم فابينيو منعت الكرة من الوصول للمرمى وحولها لركلة ركنية.

وجاء التهديد الأول من ليفربول في الدقيقة 35 بعدما انفرد محمد صلاح تماما ولكن حارس نيوكاسل كارل دارلو تصدى له وحرمه من التسجيل.

وحاول صلاح التسديد مجددا بعد عدة دقائق لكن دفاع نيوكاسل تصدى له.

وكاد روبرتو فيرمنيو يسجل هدفا برأسية قوية لكن حارس نيوكاسل كان بالمرصاد له.

وفي الدقيقة 66 توغل صلاح داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه لكن تصويبته مرت بجوار مرمى نيوكاسل بقليل.

وبعد 13 دقيقة لاحت فرصة خطيرة لنيوكاسل حولها كيارن كلارك برأسية تصدى لها أليسون ببراعة.

ضغط ليفربول بقوة وتصدى حارس نيوكاسل لعرضية وارتطمت الكرة بساديو ماني وكادت تسكن الشباك لكن الدفاع شتتها من على خط المرمى.

وكاد فيرمينو يخطف الفوز لولا أن رأسيته تصدى لها حارس مرمى نيوكاسل ببراعة وشتت دفاع نيوكاسل الكرة سريعا.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وشهدت خروج صلاح في الدقيقة الثانية ومشاركة شيردان شاكيري بدلا منه.

ولم يفلح ليفربول في النهاية في تسجيل هدف الفوز لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.