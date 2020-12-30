بريميرليج: لم نناقش وليس لدينا خطط لإيقاف الموسم

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في بيان رسمي اليوم الأربعاء عدم وجود أي نية لديهم في إيقاف الموسم.

وأصدر بريميرليج بيانا مقتضبا جاء كالتالي:

بيان رسمي من بريميرليج: لم نناقش أبدا وليس لدينا أي خطط في إيقاف الموسم ونثق في البروتوكول الموضوع لمواجهة تفشي فيروس كورونا ويستمر هذا البروتوكول في الحصول على الدعم الكامل من الحكومة.

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مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والأجهزة الفنية الأولوية فإننا ندعم الأندية في تنفيذ البروتوكول الموضوع.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن بريميرليج يفكر في إيقاف الموسم خلال شهر يناير لأسبوعين جراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت الجولة الأخيرة من الفحوصات الدورية للكشف عن فيروس كورونا أظهرت إصابة 18 فردا في المسابقة وهو أعلى رقم منذ بداية الموسم.

وتم تأجيل ثلاث مباريات في بريميرليج حتى الآن بين نيوكاسل وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وإيفرتون، وتوتنام وفولام.

الدوري الإنجليزي كورونا
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