أبو تريكة: صلاح وماني "زي الفل".. لا توجد أي مشكلة بينهما

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

قال محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" إن العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول جيدة للغاية ولا يوجد أي شيء يعكر صفوها، وما يحدث بينهما أمور طبيعية واصفا إياها بـ"زي الفل".

وصرح تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "لا شيء بين صلاح وماني، ممتازين و(زي الفل)".

وواصل "العلاقة ما بين اللاعبين؟ الإعلام قد يصنع موضوعا من لا شيء، هي أمور طبيعية".

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وأكمل "ما بين صلاح وماني أمور طبيعية تحدث في بعض الأحيان، تنافس في مصلحة الفريق ككل، لكن لا شيء بين اللاعبين".

وأتم "الثلاثي الهجومي له دور كبير في أهداف الفريق، في بعض الأحيان قد لا يرى اللاعب زميله ويأخذ قرارات خاطئة تلك أشياء تحدث".

ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

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