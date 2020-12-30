أبو تريكة يختار أبرز 3 لحظات في 2020: فوز الأهلي بلقب إفريقيا مسك الختام والأكثر تميزا

عدد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" اللحظات الدرامية والجيدة في عام 2020، وأشار إلى أن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك كانت اللحظة الأبرز والأكثر تميزا خلال العام.

وصرح تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "من اللحظات الدرامية، هي وفاة مارادونا، نحن جيل تربى وشاهد قصة حياته رغم الصعوبات التي واجهها، رحيله أثر فينا كلاعبي كرة قدم".

وواصل "كنا نلعب في الشارع وحينما نراوغ كانوا يقولون لنا العب أنت لست مارادونا، رحيله سيؤثر علينا كعالم كرة القدم، لاعب حقق لقب كأس العالم بنفسه، كنت في الثامنة من عمري وقتها، كنت أستمتع برؤيته".

وأكمل "حينما كنت طفلا كنت أخرج لألعب خارج المنزل وأقلده بعد مشاهدته، رحيله أثر فينا كثيرا، وقربت منه في بعض اللحظات في المغرب والبرازيل، التعامل به تواضع ونجومية وأسطورة".

وتابع "من اللحظات الجيدة، كلوب بنى مشروعا وفريقا كبيرا وحصد اللقب بعد 30 عاما من الغياب، وقبل موسم التتويج كان قد خسر اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي. كانت تلك من اللحظات المفرحة وسط عام صعب".

وأردف "الختام المسك، بطولة النادي الأهلي وفوزه أمام الزمالك الكبير بعد غياب 7 سنوات عاد الأهلي وفاز باللقب الغالي لنا في مباراة كبيرة، دائما مواجهات الأهلي والزمالك تخلد في الذكريات تلك المباراة هي الأغلى والمميزة في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة قارية غاب الأهلي عن الفوز بها 7 سنوات، عاد باللقب التاسع وسيخوض كأس العالم للأندية في الدوحة".

واسترسل "في غياب 4 سنوات بالنسبة لي لم أر خلالها الجزيرة أو النادي الأهلي، ربما القدر يمنحني فرصة وسيجعلني أقرب من النادي الذي أحبه واللاعبون الذين شجعتهم".

وأكمل "في الدقيقة 86 أفشة يسجل الهدف ربما هو الأغلى في تاريخ الأهلي، لأنه حقق البطولة الأغلى بالنسبة له، الدوحة بالكامل سمعت صوتي بعد ذلك الهدف، ابنتي قالت لي، بابا ماذا تفعل؟ وذلك شعور طبيعي من مشجع متفرج يحب الأهلي".

وأضاف "ودائما الأهلي يمنح لمسات وفاء، وتتويج الأهلي ووجود مؤمن زكريا ومحمود الخطيب أفضل لاعب في تاريخ النادي في الصف الأول خلال التتويج من اللحظات الأسعد والأجمل بالنسبة لي كمشجع ومتفرج للنادي الأهلي وليس كلاعب".

وأتم "عشنا بطولات مميزة لكن تلك البطولة لها طعم خاص لأنها ضد الزمالك النادي الكبير ودائما مباريات الدربي لها رونق خاص، بطولة قارية وفوز توج من خلاله موسما صعبا على الجميع في كافة الأصعدة".