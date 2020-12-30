انتهت - نيوكاسل (0) - (0) ليفربول.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: أخطر فرص المباراة، حارس نيوكاسل يتصدى لعرضية وترتطم الكرة في ماني ودفاع أصحاب الأرض يشتتها من على خط المرمى.

ق79: أليسون ينق ليفربول من هدف محقق لنيوكاسل.

ق66: صلاح يهدر هدفا محققا بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: حارس نيوكاسل يحرم فيرمينو من هدف محقق إثر تسديدة قوية برأسه.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: حارس نيوكاسل يتصدى لانفراد تام من صلاح.

ق13: فابينيو كالوم ويلسون من هدف محقق ويمنع تسديدته من تهديد مرمى أليسون.

بداية المباراة.