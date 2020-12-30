تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد نيوكاسل

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح أساسيا في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي بملعب سانت جيمس بارك.

ويقود صلاح الهجوم بجانب الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

كما يلعب النجم المخضرم جيمس ميلنر أساسيا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – فابينيو – فيليبس – روبريتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – جونز.

الهجوم: صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.