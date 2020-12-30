مانشستر سيتي يعيد فتح مقر التدريبات بعد عدم تسجيل حالات كورونا جديدة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إعادة فتح مقر تدريباته بشكل طبيعي بعد توقف التدريبات لعدة أيام خوفا من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

ولم يسجل مانشستر سيتي أي إصابات كورونا جديدة بين لاعبيه، ليعيد فتح مقر تدريباته ويبدأ الاستعداد لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وكان مانشستر سيتي أعلن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية قبل غلق مقر التدريبات.

وتم تأجيل مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي التي كان من المفترض أن تقام في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي. يوم الإثنين الماضي.

ومن المنتظر أن يخضع مانشستر سيتي لاختبارات الكشف عن كورونا مرتين قبل مواجهة تشيلسي، يومي الخميس والسبت.

وحتى الآن تأجلت 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا وهي، فولام ضد توتنام، وأستون فيلا مع نيوكاسل، بالإضافة إلى مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي.