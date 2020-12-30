إندبندنت توضح: لا تأجيل للكرة في إنجلترا ولكن

لا توجد أي خطط حاليا لدى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الإنجليزية لتأجيل الدوريات أو كرة القدم عموما للتعامل مع حالات تفشي وباء كورونا "كوفيد 19" بين صفوف بعض الفرق. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول، كيف تفكر الرابطتان في الموقف الجاري، خاصة وأن مطالب إيقاف الموسم حاليا هي مجرد مطالب فردية وليست جماعية، كما أن الوضع الحالي تحت السيطرة، ولم يتم مناقشة أي شيء بشكل رسمي.

كيف تفكر رابطة الدوري الإنجليزي والكرة الإنجليزية والموقف الحالي والقلق في بريطانيا.

وتشعر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للتقرير أنها قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، فيما أن الحكومة البريطانية تدعم وجهة النظر تلك بشكل تام. وتبدي دعمها منذ الاستئناف الآمن لكرة القدم خلال تلك الأزمة.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واثقة كليا أن بإمكانها التعامل مع الوضع الحالي، وستأخذ كل مباراة بمباراة وحالة بحالة، بشكل جزئي بسبب عدم القدرة على اتخاذ أي قرارات قد تؤثر ماديا على الجميع خاصة الدوريات الدنيا.

وستعود الفحوصات لكي تكون مكثفة مرتين أسبوعيا، وهناك تفاؤل بأن النظام الحالي أثبت فاعليته في العمل والرابطة ستذكر الأندية بضرورة اليقظة خاصة حيال التصرفات الفردية للاعبين مثل الأحضان والتباعد الاجتماعي.

وكانت هيئة الصحة العامة في إنجلترا قد حذرت روابط الدوريات من عدم اتباع البروتوكول وطالبتهم بمتابعة الموقف بشكل صارم أكثر من الوضع الجاري.

وشهد شهر ديسمبر تأجيل ما يقرب من 32 مباراة في الدوريات الأربعة الكبرى في بريطانيا، وفي المجمل 47 مباراة تأجلت بسبب حالات تفشي فيروس كورونا بين الفرق.

لكن التقرير شدد كليا على أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واثقة تماما من قدرتها على التعامل مع الموقف الحالي والوصول به إلى بر الأمان.

وألمح التقرير إلى أن الدلائل الحالية تشير إلى أن اللاعبين لم يصابوا بالفيروس من خلال لعب كرة القدم، كما أن كافة العوامل حول الملعب تبعد تماما مخاطر الإصابة خلال اللعب أو التدريبات.

وأشار إلى أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا نبهت الدوريات لضرورة اليقظة بسبب تصرفات اللاعبين خارج الملعب والأندية، والخلط الذي يقومون به بين بيئة عملهم وحياتهم الشخصية.

قلق كبير من استمرار اللعب دون توقف على أي حال

ويعد مصدر القلق الوحيد للوضع الحالي هو عدد الحالات التي تم تسجيلها للإصابة بالفيروس يوم الثلاثاء، والذي شكل عامل ضغط كبير للغاية على الحكومة لاتخاذ خطوة لإيقاف حالات التفشي.

رغم ذلك، والموقف الحالي -رغم تأجيل مباراة فولام وتوتنام- هو: "تأجيل مؤقت للدوري لمدة أسبوعين ليس واقعيا ولن يحدث".

وأشارت "إندبندنت" إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي ستحاول تسكين المباريات التي تم تأجيلها بطريقة ملائمة قدر الإمكان، لكن ذلك لن يمنع وجود بعض التأجيلات المقبلة للمباريات حال حدوث حالات تفشي.

وقال التقرير: "كرة القدم تدفع حاليا ثمن محاولة لعب موسم طبيعي في ظروف غير طبيعية، كما أن تلك المشكلة تمس حياة اللاعبين الشخصية وسلامتهم وهي أبعد عما كان ذلك من الصحيح أن يتوقف الموسم أم لا".

وواصل "قلت السلطة المركزية مشكلة تتكرر وتكلف اللعبة في إنجلترا، بسبب اختلاف الاهتمامات لأصحاب القرارات، لم يكن أحد مستعد للتعاطي مع مثل تلك المستجدات إما لظروف اقتصادية أو لأفضلية سياسية مستقبلا".

وحذرت "قد يكون الوضع أسوأ في الربيع مع المزيد من التأجيلات وضغط المباريات".

وصرح مصدر في رابطة الكرة الإنجليزية للصحيفة قائلا: "عام 2021 سيكون صعبا للغاية، وكوفيد سيسبب مزيدا من الفوضى، بعض الأشخاص في مجال الأعمال في كرة القدم يصلون من أجل أن يعمل اللقاح بشكل سريع وفعال".

وألمح التقرير إلى أن الفوضى قد تزداد خلال الأسبوع المقبل مع بداية الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة وأن مجلس إدارة اللعبة للمحترفين سيدفع ثمن فحص 44 فريقا من خارج الدرجة الممتازة، وبعضهم يخشى ظهور عدد كبير من الحالات المصابة في الأندية التي لا يمكنها العمل بنفس قوة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتم التقرير: "قد لا تخطط اللعبة في الوقت الحالي على توقف اللعب في إنجلترا، لكن العديد من الأندية قد تتوقف على أ] حال بسبب الإصابات".