مدينة ليفربول تنتقل للمستوى الثالث.. حظر الجمهور من حضور مباريات بريميرليج مجددا

لن يكون بمقدور جمهوري ليفربول وإيفرتون حضور المباريات مجددا خلال الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا وانتقال المدينة من المستوى الثاني للثالث.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مدينة ليفربول انتقلت من المستوى الثاني حيث كان يُسمح بحضور ألفي مشجع إلى المستوى الثالث بعد تفشي الوباء بشكل أكبر مؤخرا.

وكان ليفربول وإيفرتون هما الفريقين الوحيدين اللذين يُسمح لهما بحضور الجماهير مؤخرا قبل صدور القرار الأخير.

ماذا نعني بالمستويات التي تتواجد فيها الأندية؟

قسمت الحكومة الإنجليزية البلاد إلى مستويات من الأول للرابع وذلك كان تمهيدا لحضور الجمهور للمباريات.

الأندية المتواجدة في القسم الأول يُسمح لجماهيرهم بحضور المباريات بواقع أربعة آلاف مشجع، مقابل ألفي مشجع للمستوى الثاني.

أما أندية القسمين الثالث والرابع فيمنع فيهما حضور الجمهور للمباريات.

وتأجل لقاء إيفرتون ومانشستر سيتي أول أمس الإثنين بسبب إصابة العديد من لاعبي الأخير بفيروس كورونا.

فيما سيحل ليفربول اليوم الأربعاء ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل في الجولة 16.