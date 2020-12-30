مدينة ليفربول تنتقل للمستوى الثالث.. حظر الجمهور من حضور مباريات بريميرليج مجددا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 17:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

لن يكون بمقدور جمهوري ليفربول وإيفرتون حضور المباريات مجددا خلال الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا وانتقال المدينة من المستوى الثاني للثالث.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مدينة ليفربول انتقلت من المستوى الثاني حيث كان يُسمح بحضور ألفي مشجع إلى المستوى الثالث بعد تفشي الوباء بشكل أكبر مؤخرا.

وكان ليفربول وإيفرتون هما الفريقين الوحيدين اللذين يُسمح لهما بحضور الجماهير مؤخرا قبل صدور القرار الأخير.

ماذا نعني بالمستويات التي تتواجد فيها الأندية؟

قسمت الحكومة الإنجليزية البلاد إلى مستويات من الأول للرابع وذلك كان تمهيدا لحضور الجمهور للمباريات.

الأندية المتواجدة في القسم الأول يُسمح لجماهيرهم بحضور المباريات بواقع أربعة آلاف مشجع، مقابل ألفي مشجع للمستوى الثاني.

أما أندية القسمين الثالث والرابع فيمنع فيهما حضور الجمهور للمباريات.

وتأجل لقاء إيفرتون ومانشستر سيتي أول أمس الإثنين بسبب إصابة العديد من لاعبي الأخير بفيروس كورونا.

فيما سيحل ليفربول اليوم الأربعاء ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل في الجولة 16.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يعيد فتح مقر التدريبات بعد عدم تسجيل حالات كورونا جديدة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إندبندنت توضح: لا تأجيل للكرة في إنجلترا ولكن 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدينة ليفربول تنتقل للمستوى الثالث.. حظر الجمهور من حضور مباريات بريميرليج مجددا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها عن الموسم الجديد في الدوري 2020-2021 55 دقيقة | الدوري المصري
رضا شحاتة: أهم مكاسب الجونة هو الفوز حتى لو لا تلعب جيدا.. ولماذا أخاف من تصدر الدوري؟ ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن موعد عودة أجايي ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المقاولون (1) - (0) البنك الأهلي.. جووول لويس إدوارد يسجل ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام ربيعة وأفشة وكهربا في التدريبات.. ومحاضرة من موسيماني لمدة 40 دقيقة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك