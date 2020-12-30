ذا أثليتك: تأجيل مباراة توتنام وفولام بسبب فيروس كورونا

تأجلت مباراة توتنام وفولام في الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأخير.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فأن المباراة تأجلت لأجل غير مسمى.

لتصبح تلك ثاني مباراة يتم تأجيلها ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب الحالات المصابة في سيتي.

ونشر "ذا أثليتك" تقريرا أمس الثلاثاء أوضح فيه أن فولام يعاني من زيادة عدد المصابين لديه بالفيروس ما يعني إمكانية عدم قدرته على خوض لقاء الأربعاء ضد توتنام.

وسبق وعزل مدرب فولام سكوت باركر نفسه ذاتيا 10 أيام بعدما أصيب أحد أفراد عائلته بالفيروس قبل أن يعود للمران أمس الإثنين.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إصابة 18 فردا بفيروس كورونا بعد الكشف على 1479 فردا في الجولة الأخيرة من الفحوصات المعتادة.

كما أعلن بريميرليج إقامة فحصين أسبوعيا لجميع الأندية في ظل تفشي الوباء وزيادة أعداد المصابين في الجولات الأخيرة من الفحص.