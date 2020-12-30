نجويم يقود الجونة إلى الصدارة بفوز ثالث على التوالي أمام المقاصة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

الجونة - أسوان

انفرد الجونة بصدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بالتفوق على مصر للمقاصة بنتيجة 1-0 ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

فوز هو الخامس للجونة على مصر للمقاصة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، مقابل انتصارين للفريق الفيومي، و7 تعادلات.

وصار رصيد الجونة 11 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما توقف رصيد المقاصة عند 4 نقاط في المركز الـ 14 بعد تلقيه الهزيمة الثالثة.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الكاميروني جوناثان جوزيف نجويم في الدقيقة الـ 11.

المباراة بدأت قوية فحصل سيرج أكا لاعب وسط الجونة على بطاقة صفراء بعد مرور 6 دقائق.

وفي الدقيقة 11 سجل الظهير الكاميروني هدفه الأول في الدوري المصري في 56 مباراة من ركلة ثابتة سكنت الشباك بعدما غالطت الحارس محمود حمدي.

حاول أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول لكن والتر بواليا أهدر فرصتين في الدقيقتين 28 و38، لينتهي الشوط بتقدم الجونة بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني كان هادئا وغلب عليه التدخلات القوية، فحصل من مصر للمقاصة كل من هشام محمد وأحمد مودي وخالد أوتشو على بطاقات صفراء، مقابل والتر بواليا وإسلام رشدي وجوزيف نجويم للجونة.

مباراة انتهت بفوز الجونة وصدارة وبداية مثالية لكتيبة رضا شحاتة.

الجونة مصر للمقاصة في الدوري
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