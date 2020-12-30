دي خيا: المنافسة على اللقب؟ مباراة أستون فيلا هي أهم شيء الآن

يرى دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أنه من غير المناسب الحديث الآن عن منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى الشياطين الحمر عام 2020 في وصافة الجدول.

يونايتد ارتقى للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بعدما انتصر على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة 16.

وقال دي خيا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن بحاجة إلى الهدوء، لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها، هناك العديد والعديد من المباريات أمامنا".

وأضاف عن المنافسة على لقب الدوري "علينا أن نحافظ على تركيزنا وأن ننظر فقط إلى المباراة التالية. لذا فإن لقاء أستون فيلا يوم الجمعة المقبل هو أهم شيء الآن".

وعن الانتصار الصعب على ولفرهامبتون، أوضح "لقد كان فوزا رائعا، بعد مباراة صعبة ضد فريق جيد".

وأكمل الدولي الإسباني "نجاحك المستمر في التسجيل في نهاية المباريات هو الطريق الأمثل لتكون في صدارة الدوري".

وتابع "ولفرهامبتون فريق جيد للغاية، إنهم يدافعون جيدًا، ويعتمدون على الهجمات المرتدة ولديهم لاعبون في الهجوم يتمتعون بسرعات كبيرة. خلقوا بعض الفرص، لكننا خلقنا بعض الفرص كذلك".

وشدد "التسجيل في الدقائق الأخيرة جيد دائمًا. أهم شيء هو الحصول على النقاط الثلاث".

ليفربول يمكنه توسيع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط ليل الأربعاء في حالة الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

لكن مانشستر يونايتد يملك مباراة مؤجلة ضد بيرنلي.