ناينجولان: إنتر لم يعطني فرصة.. وسعيد للعودة إلى كالياري

قال رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر إن "الفريق لم يعطه فرصة" بعدما بات قريبا من الانتقال إلى كالياري.

ويجري البلجيكي الفحص الطبي في مدينة سيردينيا من أجل العودة لكالياري مرة أخرى.

وتوصل إنتر وكالياري لاتفاق على انتقال ناينجولان على سبيل الإعارة مع بدء سوق الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم.

وقال البلجيكي البالغ 32 عاما لوكالة "إنسا" الإيطالية: "إنتر لم يعطني فرصة، أنا سعيد للعودة إلى كالياري حتى ولو لم يكن رسميا بعد".

رادجا خاض الموسم الماضي بأكمله معارا لصفوف كالياري وخاض 29 مباراة في الدوري وكأس إيطاليا وسجل 6 وصنع 7.

واكتفى رادجا فقط بخوض 45 دقيقة مع أنطونيو كونتي الموسم الجاري خلال 5 مباريات.

ويعود ناينجولان للمرة الثالثة ليرتدي قميص كالياري إذ خاض إجمالا 166 مباراة وسجل 13 وصنع مثلها في جميع المسابقات.