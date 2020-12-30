ناينجولان: إنتر لم يعطني فرصة.. وسعيد للعودة إلى كالياري

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - كالياري

قال رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر إن "الفريق لم يعطه فرصة" بعدما بات قريبا من الانتقال إلى كالياري.

ويجري البلجيكي الفحص الطبي في مدينة سيردينيا من أجل العودة لكالياري مرة أخرى.

وتوصل إنتر وكالياري لاتفاق على انتقال ناينجولان على سبيل الإعارة مع بدء سوق الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة
الكشف عن سبب استمرار ناينجولان مع إنتر ميلان مدرب كالياري: أهدينا سامبدوريا الفوز.. وموسم ناينجولان انتهى إصابة ناينجولان في تدريبات كالياري وقد يغيب عن بداية عودة الدوري رئيس كالياري: ناينجولان قد يدعم صفوف إنتر الموسم المقبل

وقال البلجيكي البالغ 32 عاما لوكالة "إنسا" الإيطالية: "إنتر لم يعطني فرصة، أنا سعيد للعودة إلى كالياري حتى ولو لم يكن رسميا بعد".

رادجا خاض الموسم الماضي بأكمله معارا لصفوف كالياري وخاض 29 مباراة في الدوري وكأس إيطاليا وسجل 6 وصنع 7.

واكتفى رادجا فقط بخوض 45 دقيقة مع أنطونيو كونتي الموسم الجاري خلال 5 مباريات.

ويعود ناينجولان للمرة الثالثة ليرتدي قميص كالياري إذ خاض إجمالا 166 مباراة وسجل 13 وصنع مثلها في جميع المسابقات.

رادجا ناينجولان إنتر كالياري في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: مسحة جديد لعلاء وعبد السلام.. تطورات إصابة جنش وعبد الشافي 30 دقيقة | الدوري المصري
ناينجولان: إنتر لم يعطني فرصة.. وسعيد للعودة إلى كالياري 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يخسر قضيته أمام بوبان 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
راشفورد: ليس من الذكاء النظر إلى جدول الدوري حاليا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام طارق حامد في التدريبات.. واجتماع بين باتشيكو واللاعبين 52 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - مدرب مالية كفر الزيات: إعادة لقاء الجزيرة؟ القرار مجاملة وإذا طُبق سننسحب ساعة | مصر
وادي دجلة يعزز قائمة أبطاله بتوقيع عقود رعاية حصرية لـ 3 لاعبين ساعة | مصر
نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية مع أندية الدوري: استمرار الـVAR وموعد تشكيل لجنة الأندية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك