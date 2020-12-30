لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يخسر قضيته أمام بوبان

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

زفونمير بوبان - ميلان

خسر نادي ميلان قضيته أمام المدير السابق زفونمير بوبان.

وطالب الكرواتي أن يحصل على تسوية بـ 5.3 مليون يورو عقب إقالته من منصبه في مارس الماضي.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ميلان أصبح مجبرا على دفع التسوية لمديره السابق.

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ونشب خلاف بين إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان وبوبان المدير الرياضي السابق بسبب رالف رانجينك.

وأراد جازيديس أن يصبح رانجنيك مديرا فنيا لميلان، ضد رغبة بوبان وهو ما أدى لتصريحات قوية من الكرواتي بشأن جازيديس عقب الصحيفة الإيطالية.

حينها قال بوبان أن ما فعله إيفان جازيديس المدير الرياضي لـ ميلان "غير محترم ولا يتناسب مع أسلوب ميلان" وطالب بعقد اجتماع طوارئ مع مُلاك النادي. (طالع التفاصيل)

وبعد أيام أقيل بوبان من منصبه وواصل باولو مالديني الاستمرار، ولم يتعاقد الروسونيري مع رانكيك في ظل تألق الفريق تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وسيكون أمام ميلان فرصة للاستئناف ضد قرار المحكمة لتقليل قيمة التسوية.

ميلان أنهى 2020 بتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن إنتر بعد مرور 14 جولة.

بوبان زفونمير بوبان - ميلان الدوري الإيطالي
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