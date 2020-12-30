راشفورد: ليس من الذكاء النظر إلى جدول الدوري حاليا

يرى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أنه من السابق لأوانه الحديث عن المركز الذي سيحتله الفريق في نهاية الموسم.

يونايتد فاز على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل سجله راشفورد في الدقيقة 93 من مباراة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليصعد لمركز الوصافة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا النظر بعيدًا الآن".

وأضاف "لا يزال أمامنا مجال للتحسن كفريق، ومن المبكر لأوانه الحديث عن المنافسة".

وأكمل الدولي الإنجليزي "ليس من الذكاء أن ننظر إلى شكل جدول الترتيب في الوقت الحالي".

وتابع "علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وإذا استطعنا أن نجد سبيلًا لتحقيق الانتصارات كما فعلنا أمام ولفرهامبتون، فسنرى أين سيكون موقعنا في نهاية الموسم".

ليفربول يمكنه توسيع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط ليل الأربعاء في حالة الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويملك مانشستر يونايتد مباراة مؤجلة.