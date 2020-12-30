مازيمبي يعلن رحيل مدربه

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 14:05

كتب : محرر في الجول

مازيمبي - الزمالك

أعلن مازيمبي رحيل مدربه دراجان سفيتكوفيتش بنهاية عقده مع النادي الكونغولي.

وذكر الموقع الرسمي لمازيمبي أن مدرب الفريق سيرحل في نهاية عقده في 31 ديسمبر 2020 بعد اجتماع طويل عقده مع لجنة الرياضة في النادي.

وأشار بيان مازيمبي إلى أن فريدريك كاتينجي مدير النادي اجتمع بالمدرب الفرنسي في لقاء استمر لأكثر من ساعة بعد المشاكل العائلية التي طرحها المدرب.

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وقرر الثنائي عدم تجديد التعاقد، وتمنى مازيمبي الشفاء العاجل لوالدة زوجة المدرب والتي تسبب مرضها في بقاء زوجته في فرنسا.

وسيقيم مازيمبي حفل عشاء يوم الأربعاء على شرف المدرب حيث يتم دعوة اللاعبين والجهاز الفني لتوديعه.

وكان مازيمبي توج بطلا للدوري الكونغولي الموسم الماضي رغم عدم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما وضع قدما في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مضيفه بوينجويدي الجابوني بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32.

ويتصدر مازيمبي حاليا الدوري الكونغولي بعد مرور 14 جولة من المسابقة.

مازيمبي في إفريقيا
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