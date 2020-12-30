مدافع ليفربول: علينا تقديم أفضل أداء ضد نيوكاسل حتى لا نتعرض للعقاب

يعلم ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه عليه تقديم أفضل أداء حتى يتمكن من عبور عقبة نيوكاسل يونايتد، وتخطي كبوة التعادل مع وست بروميتش ألبيون قبل أيام.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لاعبو نيوكاسل سيكون لديهم الرغبة في منعنا من القيام بما نريد القيام به ثم محاولة الهجوم على مرمانا".

وأضاف "هذا هو الدوري الإنجليزي، لذا يمكن أن يحدث أي شيء. لقد رأينا ذلك ضد وست بروميتش. ونعلم أننا لا نستحق النقاط الثلاث".

وأكمل "علينا أن نلعب بأفضل أداء طوال الـ90 دقيقة، لأننا لم نكن كذلك ضد وست بروميتش فتعرضنا للعقاب".

احتلال نيوكاسل للمركز 14 في جدول الدوري لم يمنع مدافع ليفربول من توقع مباراة صعبة.

وأوضح "لقد جلبوا بعض اللاعبين الجدد وأثبتوا أنهم فريق جيد وسيتحدون من أجل تحقيق الانتصارات".

وشدد الدولي الإنجليزي "ستكون مباراة صعبة. لا وجود لمباراة سهلة في الدوري الإنجليزي".

وأتم "أعتقد أنه لو ظهرنا بمستوانا، ستكون لدينا الثقة للذهاب إلى هناك والفوز".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف.