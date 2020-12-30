اتحاد الكرة يعلن التشكيل الجديد للمنتخبات النسائية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 13:22

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للسيدات

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الجديد للأجهزة الفنية للمنتخبات النسائية.

وقررت اللجنة إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية كالآتي:

- محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول

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- أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات

- محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات

وكشف الاتحاد المصري عن استكمال تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى مواصلة اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.

منتخب مصر للسيدات
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