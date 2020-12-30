كلوب: تياجو ألكانتارا لن يشارك أمام نيوكاسل

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول - تشيلسي

رغم عودته للتدريبات بعد فترة من الغياب، لكن تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول لن يتمكن من المشاركة في لقاء نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، حسب تصريحات مدربه يورجن كلوب.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد شارك تياجو في أجزاء من التدريب، لم يكمل جلسة تدريبية بعد".

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وأضاف "لا يتعلق الأمر بالتدريب يومًا ما مع الفريق، وبعد ذلك يمكنك لعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وواصل "إنه يقترب جدًا في الوقت الحالي ولكن لا يمكنني قول المزيد عنه لأكون صادقًا".

وأتم المدرب الألماني "أعتقد أن الخطة كانت أن يتدرب بشكل طبيعي تمامًا لكننا سنرى ذلك".

تياجو الذي انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي، يغيب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة لحقت به في مباراة إيفرتون، والتي شهدت إصابة العملاق فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف.

يورجن كلوب تياجو ألكانتارا ليفربول نيوكاسل
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