مجاهد: لا توجد أي مشكلة مع شوبير.. وسنعلن نتيجة تحقيقات منتخب الشباب غدا الخميس

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة عن حقيقة خلافه مع أحمد شوبير نائب اتحاد الكرة السابق.

وكشف موعد الإعلان عن تحقيقات أزمة منتخب الشباب، ومتى يتواصل مع اللجنة الأولمبية.

وقال مجاهد لإذاعة "شعبي إف أم" عن حقيقة خلافه مع أحمد شوبير: "شوبير من حقه انتقاد ما يريد وأن يتقبل ذلك بصدر رحب".

وتابع "شوبير ربما يكون قد اتخذ موقفا ما عندما انضم للاتحاد الأسبق وكان يريد أن تتم معاملته مثل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق بيني وبين شوبير واخترت ابنه محمد للعمل في بطولة إفريقيا واتنبأ له بمستقبل إدارى كبير".

طالع أيضا - مجاهد: سنضيف تقنية خط المرمى.. وهذا سبب تسريح الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية

وأكمل عن تخفيض العمالة في اتحاد الكرة، قائلا: "اجتمعت بالمدير التنفيذي والإدارات القانونية وشؤون العاملين وتم الاستقرار على تسريح الموظفين الذين تم تعيينهم بمجاملات من اللجنة السابقة حيث كان هناك إعلامي شهير قد وظف سائقه الخاص في الاتحاد وكان يتقاضى مرتبا بدون أي عمل، وهناك حالات كثيرة أخرى لمجاملات، لكن تم الاستقرار على استمرار الموظفين الذين يعملون بكفاءة وجدية".

وأوضح عن أزمة منتخب مصر للشباب الأخيرة "نتيجة تحقيقات أزمة منتخب الشباب في تونس وعدم استكماله للبطولة سيتم إعلانها غدا ولا استبعد اتخاذ قرارات وعقوبات بناء على تقرير المحققين".

وعن اختيار محمود جابر كمدير فني لمنتخب الشباب ومؤمن سليمان لمنتخب الناشئين أردف "بناءً على معايير محددة مثل العمل في الدوري الممتاز واللعب لمنتخبات الشباب وهو ما ينطبق على أفراد الجهازين الفنيين".

وأتم عن التواصل مع اللجنة الأولمبية "سأتواصل مع اللجنة الأولمبية فقط بخصوص المنتخب الأولمبي والوقوف على آخر تطورات إقامة دورة طوكيو وبرنامج استعدادات المنتخب".