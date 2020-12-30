عصام الحضري يهاجم اللجنة الخماسية: لم يقدموا جديدا للكرة المصرية

هاجم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق اللجنة الخماسية المدُيرة لاتحاد الكرة سابقا قائلا: "كأنهم ماجوش".

وقال الحضري لقناة MBC مصر: "اللجنة الخماسية أدت المهمة الخاصة بها، لكن من وجهة نظري لم يضيفوا للكرة المصرية، (كأنهم ماجوش)".

وأضاف "عانوا من تأثير فيروس كورونا لكنهم جاءوا من أجل التكريم والاحتفالات ووضع شعار الدوري والكرة ولم يقدموا جديدا للكرة المصرية".

وأردف "ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئا".

وأكمل "الدليل بقدوم أحمد مجاهد هناك تغيرات لأنه يعرف اللوائح والقوانين وبدأ التغيير في اتحاد الكرة وهو ما يحسب للجنة الثلاثية".

وأتم "اللجنة الخماسية عندما جاءت لم يكن لديهم أي فكرة مع احترامي لهم، عمرو الجنايني ليس له علاقة بالكرة، وجمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية، محمد فضل الوحيد الذي سبق له أن لعب كرة، وأحمد مجاهد لعب منتخب أولمبي بين 1993 و1994 وبعد ذلك لم أراه".