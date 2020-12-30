ألاراديس: إيقاف الدوري هو القرار الأمثل.. أخشى على نفسي من كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

سام ألاردايس

يرى سام ألاردايس المدير الفني لـ وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أن كرة القدم بحاجة للحصول على فترة راحة بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي إصابة 18 شخصا بفيروس كورونا وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي خلال جولة واحدة منذ بداية اعتماد نظام فحص اللاعبين والأجهزة الفنية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال ألاردايس عقب الخسارة من ليدز يونايتد 5-0: "أنا قلق للغاية على نفسي وعلى كرة القدم بشكل عام".

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وأضاف "إيقاف الدوري كان هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله من أجل التعامل مع زيادة الإصابات بالفيروس".

وأردف "سلامة الجميع أهم من أي شيء آخر، عندما أستمع إلى الأخبار التي تفيد بأن الفيروس الجديد ينتقل أسرع من الفيروس الأصلي، لا يمكننا فعل سوى الشيء الصحيح، وهو التوقف".

وأكمل "عمري 66 عاما وآخر شيء أريده هو الإصابة بفيروس كورونا".

وأوضح "بقدر ما نخضع للاختبار وبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، وبغض النظر عن عدد المرات التي أجرينا فيها الاختبار، وكيف نرتدي الأقنعة، وكيف نعقم الأيدي، ما زلنا نصاب بالكثير من الإصابات في جميع أنحاء البلاد".

وأتم "إذا كان التوقف هذا يساعد، فلنفعل ذلك ونترك الموسم يستمر لفترة أطول قليلا عندما نتجاوزه".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل مباراة لنيوكاسل أمام أستون فيلا وأمس الإثنين بين إيفرتون ومانشستر سيتي لوجود سبعة مصابين في صفوف الأخير.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن رؤساء أندية الدوري الإنجليزي يناقشون حاليا فكرة تأجيل المسابقة لمدة أسبوعين خلال شهر يناير المقبل.

وذلك حفاظا على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم طرح الفكرة على رابطة الأندية الإنجليزية لدراستها ومعرفة إذا كانت هذه الفكرة متاحة للتنفيذ أم لا.

سام ألاردايس وست بروميتش ألبيون الدوري الإنجليزي
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