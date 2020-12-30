تقارير يونانية: عمرو وردة يعود إلى باوك بعقد يمتد لموسم ونصف

بات عمرو وردة لاعب فولوس اليوناني قريبا من العودة مرة أخرى لصفوف باوك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب عدة تقارير صحيفة يونانية، أبرزها metrosport، sportime، ethnos، فأن المصري تواجد في مقر النادي ووقع على عقود انتقاله لمدة موسم ونصف.

وسيخوض وردة آخر مباراة له مع فولوس أمام أتروميتوس في الدوري اليوناني يوم 4 يناير المقبل قبل العودة إلى سالونيك مرة أخرى.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض 9 مباريات وسجل هدفا وصنع 2 مع فولوس.

وأضافت التقرير أن الأوروجوياني بابلو جارسيا المدير الفني لـ باوك يعتقد أن وردة يمتلك الفرصة من أجل تمثيل القميص الأسود والأبيض.

وكان وردة قد خرج معارا لـ أتروميتوس ولاريسا قبل أن ينتقل لفولوس قبل بداية الموسم الجاري بشكل نهائي، بعدما بدأ مسيرته في اليونان بقميص بانتوليكوس في 2015.

وخاض وردة بقميص باوك 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن أولمبياكوس المتصدر.

وكان أريس صاحب المركز الثاني في الدوري قد أبدى اهتمامه منذ أيام بضم وردة. (طالع التفاصيل)