تقارير: لإعادة اللقب الغائب منذ 75 عاما.. أريس يريد ضم وردة في الشتاء

يعمل نادي أريس ثيسالونيكي اليوناني، على تدعيم خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية، ويستهدف ضم المصري عمرو وردة صانع ألعاب فولوس.

وذكرت عدة مواقع وصحف يونانية، أبرزها MetroSport، وSportTime، وFWS.gr أن وردة بات هدفا شتويا لنادي أريس.

وأفادت التقارير أن ثيودوروس كاريبيديس رئيس نادي أريس، مُعجب بقدرات وردة، أمر صرّح به علنا في الصيف الماضي.

ووقّع وردة على عقد مع فولوس مطلع الموسم الجاري ينتهي الصيف المقبل، مما يسمح له بالتفاوض على الانضمام إلى أي نادٍ آخر بدايةً من يناير المقبل.

لكن أريس يعمل على تدعيم هجومه في الشتاء ولا يريد الانتظار للصيف، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري اليوناني.

أريس يحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أولمبياكوس المتصدر وحامل اللقب وصاحب الرقم القياسي التاريخي في عدد التتويجات.

واحتل أريس المركز الخامس في الدوري اليوناني الموسم الماضي، ويعمل على التتويج باللقب للمرة الرابعة فقط في تاريخه.

التتويج سيكون تاريخيا لو تحقق، فقد فاز أريس بالدوري اليوناني للمرة الأخيرة موسم 1945\1946، أي منذ 75 عاما.

وسبق لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تولي تدريب أريس بين 2009 و2011، كما أشرف على تدريبه في وقتٍ سابق أسماء شهيرة أخرى مثل الفرنسي هنري ميشيل، وديتمار كرامر.

وسجّل وردة هدفين في 9 مباريات خاضها مع فريقه فولوس هذا الموسم، آخرها في المباراة الماضية أمام أيك أثينا القوي.

ويمتلك وردة (27 عاما) عدة تجارب في االدوري اليوناني مع أندية بانيتوليكوس، وباوك، وأتروميتوس، ولاريسا، وأخيرا فولوس.