راشفورد يغتال ذئاب ولفرهامبتون ويخطف انتصارا قاتلا لـ يونايتد +93

كانت المباراة تسير نحو التعادل لكن ظهر ماركوس راشفورد وقليل من الحظ وساعدا مانشستر يونايتد على قتل ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد انتصر على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء.

سجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد ارتطامها برومان سايس.

ورفع ذلك الانتصار رصيد مانشستر يونايتد إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وللشياطين الحُمر لقاء مؤجل.

فيما سيواجه ليفربول مساء اليوم الأربعاء منافسه نيوكاسل.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض كل مبارياته الـ16.

ملخص اللقاء

جاء اللقاء قويا من الناحية الدفاعية إذ اعتمد ولفرهامبتون على التكتل الدفاعي والمرتدات السريعة فيما استحوذ يونايتد سلبا على الكرة.

وكان التهديد الأول في المباراة لصال ولفرهامبتون عن طريق روبن نيفيس بتسديدة قوية تصدى لها ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 24 سدد رومان سايس الكرة برأسه ارتطمت في أعلى عارضة مرمى يونايتد.

وعقب 10 دقائق سدد برونو فيرنانديز كرة جاءت من عرضية من ماسون جرينوود لكن روي باتريشيو تصدى له.

وانطلق راشفورد بالكرة منفردا لكن دفاع ولفرهامبتون شتتها سريعا قبل أن يسدد لاعب يونايتد.

وسدد رومان سايس كرة قوية تصدى لها دي خيا.

وعلى عكس التهديدات المتباعدة في الشوط الأول شهد الشوط الثاني غياب الفرص الخطيرة.

وألغى الحكم هدفا ليونايتد سجله إدينسون كافاني بداعي التسلل على مهاجم يونايتد، قبل أن يؤكد حكم الفيديو عدم وجود ركلة جزاء من لمسة يد على لاعب ولفرهامبتون كذلك.

وانفرد ايت نوري بمرمى دي خيا وسدد الكرة لكن الحارس الإسباني شتت الكرة ببراعة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وأرسل برونو فيرنانديز بينية إلى راشفورد في الدقيقة الثالثة وتسلم الكرة وسدد بيسراه وارتطمت تصويبته برومان سايس وسكنت الشباك لتعلن عن هدف قاتل ليونايتد.

لم يحدث شيء آخر فيما تبقى من اللقاء لينتهي اللقاء بفوز يونايتد بهدف دون رد.