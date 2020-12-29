مصدر بـ اللجنة الخماسية لـ في الجول: يريدون إلغاء أثر وجودنا.. لدينا كل موافقات الفيديو والكرة والملابس

رد مصدر باللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة قبل رحيلها، على اتجاه اللجنة الثلاثية المديرة للاتحاد حاليا، شعار الدوري والكرة الموحدة وعقد ملابس المنتخبات والحكام، بجانب بعض المشاكل الخاصة بتقنية حكم الفيديو.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "كل الادعاءات الخاصة بتقنية الفيديو، والكرة الموحدة، وعقود ملابس المنتخبات والحكام، مردود عليها".

وأوضح "إلغاء عقد بوما الخاص بملابس المنتخبات؟ لم يكن هناك عقد، بل اتفاقية تفاهم قام بها المجلس السابق، ونحن فقط نفذناها. قيمتها كانت 750 ألف دولار شاملة الضرائب".

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وأوضح "أما بالنسبة للكرة الموحدة وملابس الحكام، فهذا كان اتفاق آخر مع بوما، وحصلنا على تلك المعدات بتخفيض 70% عن سعرها".

وشدد "عقود VAR تمت مراجعتها والموافقة عليها من شؤون اتحاد الكرة القانونية، ووزارة الرياضة، وهيئة الرقابة الإدارية، كيف يتم اتهامنا بالتلاعب فيها في ظل وجود تلك الموافقات؟".

وأكد "هناك تربص بقراراتنا وإنجازاتنا، وكأنهم يريدون محو أثر وجودنا".

وأردف "ما السبب في إقالة المديرين الفنيين لمنتخبات الشاطئية والنسائية والصالات رغم نجاحاتهم".

وأتم "كل الاتهامات مردود عليها".

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