في الجول يكشف – ماذا سيعرض اتحاد الكرة في الاجتماع مع الأندية حول تقنية الفيديو

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 17:37

كتب : وليد الحسيني

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

تنوي اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري، عرض بعض الأمور الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR على أندية الدوري الممتاز، في اجتماعهم غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com، أن اللجنة ستوضح للأندية عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة، والشركة الإسبانية المنفذة للتقنية، بل خطاب إسناد.

هذا يعني، حسبما أوضح مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com، أنه لا يوجد خانة قانونية تسمح بتسديد المطالبات المالية للشركة المنفذة، والتي وصلت حتى اللحظة إلى 100 ألف دولار.

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وكذلك، ستوضح اللجنة – من وجهة نظرها – بأن هناك إخلال في بعض البنود الخاصة بالاتفاق، مثل عدم تطبيق تقنية كشف التسلل بالشكل المتفق عليه.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مصر لديها الإمكانيات الفنية، والقدرة على التعاقد مع أي من العروض الأخرى لتنفيذ التقنية، الموجودة بالفعل".

ولكن، ستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية تقاسم تكاليف التقنية، التي وصلت إلى 4.5 مليون دولار، على 3 سنوات، في وقت كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد تعهدت بها قبل أن ينتهي تكليفها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تطالب اللجنة الأندية بدفع 50% من تكاليف التقنية، متضامنة.

وتُطبق تقنية VAR في مصر منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.

في الدوري الدوري المصري تقنية الفيديو تقنية VAR
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