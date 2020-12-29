مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: اللجنة الثلاثية تتجه لإلغاء لوجو الدوري والكرة الموحدة وعقد ملابس المنتخبات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 23:18

كتب : FilGoal

الدوري المصري

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية المديرة للكيان الحاكم للكرة المصرية، تتجه لإلغاء اللوجو الخاص بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وكذلك، أوضح المصدر لـ FilGoal.com: "هناك أيضا اتجاه لإلغاء الكرة الموحدة، وعقد ملابس المنتخبات".

وأردف "بالنسبة للوجو، فهو ليس على الشكل الفني المطلوب، كما أنه تم تنفيذه بطلب إسناد وليس بمناقصة أو إجراء قانوني سليم".

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وأكمل "كان يجب أن يتم الأخذ برأي الأندية في أمر شعار البطولة، أو رابطة الأندية بعد تكوينها".

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الكرة الموحدة وعقد ملابس المنتخبات

وأردف المصدر "هناك أيضا اتجاه لإلغاء أمر الكرة الموحدة الخاصة بالدوري، وعقد ملابس المنتخبات، المزودين للاتحاد من قبل شركة بوما الألمانية".

وأتم المصدر "هناك أيضا اتجاه لتحويل أمر الكرة الموحدة، وعقد ملابس المنتخبات، للنيابة العامة، بسبب ما رأيناه من مخالفات قانونية محتملة".

ويعد شعار، أو لوجو الدوري، والكرة الموحدة، وعقد ملابس المنتخبات، من منجزات اللجنة الخماسية التي رحلت في وقت سابق هذا الشهر، قبل أن تتولى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد رئاسة الاتحاد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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