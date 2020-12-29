برشلونة ينهي 2020 بنقطة.. إيبار يعود بتعادل تاريخي من كامب نو

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة برشلونة الأخيرة في عام 2020 أمام إيبار ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

تعادل رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة من 15 مباراة، كأسوأ عدد من النقاط يحققها الفريق الكتالوني منذ موسم 2003-04 عندما حقق حينها 20 نقطة.

البلاوجرانا خاضوا المباراة دون ليونيل ميسي الغائب لإصابة والذي تواجد في المدرجات.

ولأول مرة يحصل إيبار على نقطة من ملعب كامب نو عندما يواجه برشلونة، إذ خسر في زياراته الـ 6 الماضية.

برشلونة خاض المباراة بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، وجريزمان وبرايثوايت في الخط الأمامي.

📋جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام إيبار في غياب ميسي بجوار برايثوايت وبيدري #في_إسبانيا pic.twitter.com/OotMMdea8s — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 29, 2020

شوط برايثوايت

بعد 7 دقائق من بداية اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء عقب مطالعة تقنية الفيديو، انبرى لها مارتن برايثوايت لكنه أهدرها بجوار القائم الأيسر.

وأصبح برشلونة أكثر فريق إهدارا لركلات الجزاء الموسم الحالي برصيد 3 وأهدرها كل من أنطوان جريزمان وليونيل ميسي والدنماركي.

وفي الدقيقة 25 سجل الدنماركي هدفا لكنه ألغي عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

هدف برايثوايت الملغي بسبب التسلل 📺 pic.twitter.com/2hNkVms0Gi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 29, 2020

شوط انتهى بـ 4 تسديدات فقط من الفريق الكتالوني على الخصم منها واحدة فقط بين الـ 3 خشبات كأقل عدد للتسديدات في الشوط الأول هذا الموسم في جميع المسابقات.

8`برايثوايت يهدر ركلة جزاء لبرشلونة 25`برايثوايت يسجل والحكم يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو حظ سيء للدنماركي في مباراة اليوم 🙄 pic.twitter.com/6htj1Nm70s — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 29, 2020

شوط ديميبلي

مع بداية الشوط الثاني أجرى رونالد كومان تغييرا بنزول الفرنسي عثمان ديميبلي وخروج سيرجينيو ديست ليتحول شكل الفريق الهجومي.

الدقيقة 56 شهدت إهدار الفرنسي انفرادا محققا بعدما سدد برعونة في يد الحارس عقب بينية تلقاها من بيدري.

إهدار عُوقب عليه برشلونة مباشرة، خطأ من رونالد أراوخو بعد ضغط من كيكي جارسيا سجل بها الأخير هدف إيبار من انفراد بالحارس الألماني.

خطأ أراوخو تسبب في الهدف، ليصبح رابع لاعب في الفريق الكتالوني يتسبب خطأه في استقبال أهداف بعد الحارسين نيتو وتير شتيجين ولونجليه.



























الدقيقة 66 أجرى كومان تغييرين بنزول ترينكاو وكوتينيو بدلا من ميراليم بيانيتش وجريزمان.

هدف التعادل جاء بعد التغيير مباشرة عقب سلسلة من التمريرات لتصل إلى فيربو جونيور الذي أرسل عرضية أرضية مرت من الجميع وأسكنها ديميبلي في الشباك بتسديدة أرضية قوية.

محاولات برشلونة والضغط تواصل، لكنه دون تهديد حقيقي، الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع كاد ترينكاو أن يسجل هدف الفوز القاتل بعدما راوغ 3 لاعبين من دفاع إيبار داخل منطقة اجزاء لكن تسديدته مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل.