21 ثانية كانت كفيلة لخطف الفوز الثاني على التوالي.. أرسنال ينتصر على برايتون

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

ألكساندر لاكازيت يحتفل بهدفه مع أرسنال ضد برايتون

اقتنص أرسنال فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر على برايتون بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

وحل أرسنال ضيفا على برايتون في ملعب أميكس لملاقاته في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد ألكساندر لاكازيت في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني على التوالي لأرسنال في الدوري بعد الفوز على تشيلسي الجولة السابقة.

وتعد هذه هي أول مرة ينتصر فيها أرسنال مرتين على التوالي بعد أول جولتين في الموسم بعد الفوز على فولام ووست هام.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها مع أرسنال بشكل كامل.

ورفع أرسنال رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 13 نقطة يحتل بهم المركز الـ17.

ملخص اللقاء

بدأ الشوط الأول بشكل هادئ وجاء أول تهديد من علي رضا جهانبخش من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بيرند لينو.

وأنها أرسنال الشوط الأول بعرضية من هيكتور بيلليرين شتتها دفاع برايتون سريعا.

وفي الشوط الثاني كشر أرسنال عن أنيابه وسدد أوباميانج كرة تصدى لها حارس برايتون ببراعة.

وسدد أوباميانج كرة جديدة لكن تلك المرة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 65 شارك ألكساندر لاكازيت بدلا من جابرييل مارتينيللي وبعد 21 ثانية فقط مرر بوياكا ساكا تمريرة زاحفة له من الناحية اليمنى وسدد المهاجم الفرنسي الكرة بيمناه لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم أرسنال.

بعد الهدف حاول برايتون إدراك التعادل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى لينو.

وتوقفت المباراة لثوان للشك في حصول برايتون على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو لم يحتسب أي شيء واستُكملت المباراة بعد ذلك.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع مر دون خطورة لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد.

أرسنال برايتون لاكازيت
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