التشكيل – كافاني يقود هجوم يونايتد ضد ولفرهامبتون.. وبوجبا يجاور ماتيتش في الوسط

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء ولفرهامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: إدينسون كافاني

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضها.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 بـ21 نقطة من نفس عدد المباريات.