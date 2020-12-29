التشكيل – كافاني يقود هجوم يونايتد ضد ولفرهامبتون.. وبوجبا يجاور ماتيتش في الوسط
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 21:09
كتب : FilGoal
أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء ولفرهامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود
في الهجوم: إدينسون كافاني
ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضها.
فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 بـ21 نقطة من نفس عدد المباريات.